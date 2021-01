Infermiera muore due giorni dopo il vaccino Covid in Portogallo | chiarimenti

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dueilantiin: Sonia Acevedo, questo il nome della donna, si era sottoposta alla dose vaccinale Pfizer a distanza di 24 ore dalla sua dipartita. Il paramedico lavorava da 10 anni presso il reparto di pediatria dell’Istituto Nazionale di Oncologia (IPO) di Porto. Come riportato da ‘fanpage.it‘, l’autopsia ha negato ogni collegamento possibile tra il decesso ed il. Non c’è riferimento alla causa della morte, coperta dal segreto. Il caso dell’dueilantiinaveva scatenato un po’ di preoccupazione nelle ultime ore: le ...

Giovannadarco28 : RT @Euroscettici: Per favore questo va fatto girare assutamente #vaccino - AnnaP1953 : RT @ilmessaggeroit: Infermiera muore 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, aveva 41 anni. Il padre: «Mai avuto problemi di salute». Giallo i… - Sakurauchi_Hime : RT @10clarenc3: - oldreaming : RT @bisagnino: ALLARME IN PORTOGALLO SUL VACCINO PFIZER: Giovane Infermiera muore 48 ore dopo l’iniezione -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera muore

Siamo alla vigilia di un giorno importante per gli Stati Uniti, un giorno importante per il mondo. Le parole di Trump non lasciano adito al minimo dubbio: "Non possiamo permettere che i democratici ru ...Giallo in Portogallo. Un'infermiera è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer. Sonia Azevedo, 41 anni, sarebbe morta improvvisamente a casa ...