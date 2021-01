Infermiera morta dopo il vaccino anti Covid Pfizer: nessuna correlazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stando ai risultati preliminari dell’autopsia, non vi sarebbe alcuna correlazione tra la morte dell’Infermiera Sonia Acevedo e la somministrazione del vaccino Pfizer. Sonia Acevedo aveva solo 41 anni e due figli. Lavorava da dieci anni come Infermiera nel reparto pediatrico dell’Istituto nazionale di Oncologia di Porto, in Portogallo. Apparentemente non aveva patologie. Nulla di grave L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stando ai risultati preliminari dell’autopsia, non vi sarebbe alcunatra la morte dell’Sonia Acevedo e la somministrazione del. Sonia Acevedo aveva solo 41 anni e due figli. Lavorava da dieci anni comenel reparto pediatrico dell’Istituto nazionale di Oncologia di Porto, in Portogallo. Apparentemente non aveva patologie. Nulla di grave L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Infermiera morta dopo il vaccino, i risultati dell'autopsia - Open_gol : Il chiarimento dall'autopsia sull'infermiera portoghese morta due giorni dopo la vaccinazione contro il Coronavirus - gieffeci71 : RT @Mirith_: Se non c'è relazione diretta con il vaccino perchè non fare riferimento alla causa del decesso?Perchè è coperta dal segreto di… - bellogatto1 : RT @boanerges573: Infermiera morta dopo il vaccino, la svolta: cosa dice l'autopsia - Franco32656300 : Bufale novax e chi le inventa. L'ultima follia dei no vax 'L'infermiera è morta dopo aver fatto il vaccino'. La n… -