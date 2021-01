In Veneto tornano a salire i contagi: 3.538 nuovi casi, 126 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Secondo i dati diffusi dal bollettino della regione Veneto nelle ultime 24 ore il numero di pazienti risultati positivi all’epidemia di Coronavirus è salito a 3.638, con 126 nuovi decessi. Ieri il numero delle vittime è stato più alto: 175. Quello dei nuovi pazienti positivi era inferiore di circa 500 unità, dal momento che ne erano stati registrati 3.151. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei casi è salito così a 273.735 mentre quello delle vittime ha superato la soglia dei 7mila, arrivando a 7.114. Rispetto alla giornata di ieri si è abbassata la pressione sugli ospedali della regione per quanto riguarda i pazienti Covid, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli non critici. Al momento i posti occupati in terapia intensiva sono 343, 48 in meno rispetto a ieri. Quelli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Secondo i dati diffusi dal bollettino della regione24 ore il numero di pazienti risultati positivi all’epidemia di Coronavirus è salito a 3.638, con 126decessi. Ieri il numero delle vittime è stato più alto: 175. Quello deipazienti positivi era inferiore di circa 500 unità, dal momento che ne erano stati registrati 3.151. Dall’inizio dell’epidemia il totale deiè salito così a 273.735 mentre quello delle vittime ha superato la soglia dei 7mila, arrivando a 7.114. Rispetto alla giornata di ieri si è abbassata la pressione sugli ospedali della regione per quanto riguarda i pazienti Covid, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli non critici. Al momento i posti occupati in terapia intensiva sono 343, 48 in meno rispetto a ieri. Quelli ...

