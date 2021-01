In Lombardia sta per cambiare il governo regionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo ha detto Salvini dopo l'ennesima polemica sull'assessore al Welfare, Giulio Gallera: per il suo incarico si parla di Letizia Moratti Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo ha detto Salvini dopo l'ennesima polemica sull'assessore al Welfare, Giulio Gallera: per il suo incarico si parla di Letizia Moratti

pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - ilpost : In Lombardia sta per cambiare il governo regionale - petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Lombardia sta per cambiare il governo regionale - alessio_88 : Fare il nome di #LetiziaMoratti nei giorni di #SanPa... bravi | In #Lombardia sta per cambiare il governo regionale… -