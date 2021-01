In Georgia vincono i dem. Il Congresso decide su vittoria Biden. Comizio 'bellicoso' di Trump (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "E' stata un'elezione rubata, non concederemo mai la vittoria". Così il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump parlando nel parco sud della Casa Bianca, proprio mentre a Washington alcune ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "E' stata un'elezione rubata, non concederemo mai la". Così il presidente uscente degli Stati Uniti Donaldparlando nel parco sud della Casa Bianca, proprio mentre a Washington alcune ...

lorenzabo : @ossoff @ReverendWarnock oggi vincono in #Georgia. Georgia on our mind. - MazzaliVanna : RT @Deputatipd: #Trump esce sconfitto anche in #Georgia. Vincono Jon Ossoff e Raphael Warnock. Una vittoria che consegna la maggioranza al… - profluigimarino : RT @Deputatipd: #Trump esce sconfitto anche in #Georgia. Vincono Jon Ossoff e Raphael Warnock. Una vittoria che consegna la maggioranza al… - InoltreA : RT @Deputatipd: #Trump esce sconfitto anche in #Georgia. Vincono Jon Ossoff e Raphael Warnock. Una vittoria che consegna la maggioranza al… - VittorioCocive1 : RT @Deputatipd: #Trump esce sconfitto anche in #Georgia. Vincono Jon Ossoff e Raphael Warnock. Una vittoria che consegna la maggioranza al… -