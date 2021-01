In Georgia i democratici rivendicano la vittoria. Ma Trump non vuole arrendersi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 nov – In Georgia i risultati non sono ancora ufficiali, ma i democratici hanno già rivendicato la vittoria. Buona parte degli analisti americani giudicano pressoché incolmabile il vantaggio accumulato dai due candidati progressisti, in questo momento avanti di poche migliaia di voti sui repubblicani. Per l’esattezza sono state scrutinate il 98% delle schede e il dem Jos Ossof è al 50,2%, contro il 49,8% del repubblicano Devid Perdue. Georgia, verso la vittoria dei democratici Ossof ha dichiarato di aver vinto: “Grazie Georgia per la fiducia che mi hai accordato”, ha detto il candidato senatore. L’altra sfida, quella tra il democratico Raphael Warnock e la repubblicana Kelly Loeffler, vede una situazione analoga. Anche se in questo caso lo scarto tra i due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 nov – Ini risultati non sono ancora ufficiali, ma ihanno già rivendicato la. Buona parte degli analisti americani giudicano pressoché incolmabile il vantaggio accumulato dai due candidati progressisti, in questo momento avanti di poche migliaia di voti sui repubblicani. Per l’esattezza sono state scrutinate il 98% delle schede e il dem Jos Ossof è al 50,2%, contro il 49,8% del repubblicano Devid Perdue., verso ladeiOssof ha dichiarato di aver vinto: “Grazieper la fiducia che mi hai accordato”, ha detto il candidato senatore. L’altra sfida, quella tra il democratico Raphael Warnock e la repubblicana Kelly Loeffler, vede una situazione analoga. Anche se in questo caso lo scarto tra i due ...

alfonsoleone1 : RT @GassmanGassmann: I democratici conquistano anche la Georgia ,ed assicurano la maggioranza al senato!Questo darà a Biden,maggiore libert… - marinellazetti : Elezioni #Georgia, #democratici: '#Senato è nostro'. Bey bey #Trump - ksnt63 : RT @Iperbole_: Un afroamericano e un ebreo (eletti in uno degli Stati ex segregazionisti del Sud, la #Georgia) sono i due nuovi senatori ch… - maldinapoli : RT @Iperbole_: Un afroamericano e un ebreo (eletti in uno degli Stati ex segregazionisti del Sud, la #Georgia) sono i due nuovi senatori ch… - lullaby2007 : RT @Iperbole_: Un afroamericano e un ebreo (eletti in uno degli Stati ex segregazionisti del Sud, la #Georgia) sono i due nuovi senatori ch… -