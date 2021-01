In California mancano i posti letto: le ambulanze rifiutano pazienti senza speranza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ crisi strutturate nella contea di Los Angeles, California. Il sistema al collasso per l’emergenza Covid. Il covid continua a gettare scompiglio in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, a Los Angelese, da tempo ormai mancavano le bare per dare degna sepoltura ai morti. Da ieri, come se non bastasse, arriva la notizia della mancanza ambulanze per rispondere a tutte le chiamate. nella metropoli statunitense non mancano soltanto le bare, ma anche le ambulanze. E così a medici e infermieri viene detto di non portare in ospedale i pazienti che avrebbero scarse possibilità di sopravvivere. E quelli che riescono a salire su un’ambulanza sono spesso costretti ad aspettare sul mezzo, a volte fino a otto ore. Le direttive conferite agli operatori sono chiare: dimissioni rapide e ricircolo di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ crisi strutturate nella contea di Los Angeles,. Il sistema al collasso per l’emergenza Covid. Il covid continua a gettare scompiglio in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, a Los Angelese, da tempo ormai mancavano le bare per dare degna sepoltura ai morti. Da ieri, come se non bastasse, arriva la notizia della mancanzaper rispondere a tutte le chiamate. nella metropoli statunitense nonsoltanto le bare, ma anche le. E così a medici e infermieri viene detto di non portare in ospedale iche avrebbero scarse possibilità di sopravvivere. E quelli che riescono a salire su un’ambulanza sono spesso costretti ad aspettare sul mezzo, a volte fino a otto ore. Le direttive conferite agli operatori sono chiare: dimissioni rapide e ricircolo di ...

Yi_Benevolence : Velina unica globale. In California mancano i pini. I PINI. - cisanello : - marzocchi_fabio : RT @ValentinaInLA: Covid in California: mancano le bare per i deceduti. il mio racconto da Los Angeles. - MazzaliVanna : RT @ValentinaInLA: Covid in California: mancano le bare per i deceduti. il mio racconto da Los Angeles. - AntDiBella : RT @ValentinaInLA: Covid in California: mancano le bare per i deceduti. il mio racconto da Los Angeles. -