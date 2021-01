Imprese, Francesco Benucci nuovo direttore generale dell’Unione Industriali di Napoli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Francesco Benucci, 56 anni, dal primo gennaio è il nuovo direttore generale dell’Unione degli Industriali di Napoli. Prende il posto d Michele Lignola. Giornalista professionista, proviene dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro dove negli ultimi 3 anni e mezzo ha ricoperto l’incarico di vice direttore generale con delega ai Rapporti istituzionali e alla comunicazione. In precedenza, dal 2000 al 2003 è stato portavoce del presidente di Confindustria, Antonio D’Amato. Ha lavorato per 15 anni al gruppo Il Sole 24 Ore dove è stato inviato, capo redattore centrale e direttore della Comunicazione e relazioni esterne. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, 56 anni, dal primo gennaio è ildeglidi. Prende il posto d Michele Lignola. Giornalista professionista, proviene dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro dove negli ultimi 3 anni e mezzo ha ricoperto l’incarico di vicecon delega ai Rapporti istituzionali e alla comunicazione. In precedenza, dal 2000 al 2003 è stato portavoce del presidente di Confindustria, Antonio D’Amato. Ha lavorato per 15 anni al gruppo Il Sole 24 Ore dove è stato inviato, capo redattore centrale edella Comunicazione e relazioni esterne. L'articolo ...

