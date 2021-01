Il virus degli irresponsabili. I poltronisti Salvini e Meloni lavorano contro gli italiani. I due leader vivono di politica da sempre. Eppure ignorano come funzionano le istituzioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) come se non bastassero le bizze di Matteo Renzi, che nel momento più sbagliato che si potesse attacca il governo di cui fa parte e destabilizza Conte, l’anno si è aperto con le performances di altri due noti intrattenitori, Meloni e Salvini, oggi incidentalmente a capo di due partiti del fu centrodestra. Mi è capitato di scrivere (e lo ribadisco con forza) che far cadere Conte adesso significherebbe sputare in faccia a tutti gli italiani. I due simpatici leader (o sarà meglio dire “capi”, per non usare l’idioma della perfida Albione?) non han trovato nulla di meglio da fare che scatenare le loro rispettive “bestie” (chi sarà il Morisi di Giorgia?) contro queste mie parole. “Giarrusso vuole restare attaccato alla poltrona” strilla Salvini, mentre la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)se non bastassero le bizze di Matteo Renzi, che nel momento più sbagliato che si potesse attacca il governo di cui fa parte e destabilizza Conte, l’anno si è aperto con le performances di altri due noti intrattenitori,, oggi incidentalmente a capo di due partiti del fu centrodestra. Mi è capitato di scrivere (e lo ribadisco con forza) che far cadere Conte adesso significherebbe sputare in faccia a tutti gli. I due simpatici(o sarà meglio dire “capi”, per non usare l’idioma della perfida Albione?) non han trovato nulla di meglio da fare che scatenare le loro rispettive “bestie” (chi sarà il Morisi di Giorgia?)queste mie parole. “Giarrusso vuole restare attaccato alla poltrona” strilla, mentre la ...

