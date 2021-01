Il verdetto di San Siro | il funerale alla Juve era prematuro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sull'orlo del baratro, lantus si è ritrovata e in una notte ha ribaltato il destino della sua stagione in Italia. La vittoria di Sancontro il Milan ha diversi piani di lettura, ma tutti portano a un'unica conclusione: chi vuole strappare lo scudetto dal petto dei bianconeri dovrà necessariamente fare più di quanto offerto fino ad ora. Vale per il Milan, a lungo dominato nel confronto diretto, ma vale anche per l'Inter che nel giorno della sfida tra le due principali antagoniste ha lasciato partita e punti a Marassi sul campo della Sampdoria. Il contagio incrociato da Covid ha oggettivamente sfavorito Pioli. E' vero che Alex Sandro e Cuadrado erano assenze pesanti, unite a quella di Morata, ma perdere Rebic non avendo Ibrahimovic e Krunic, dovendo già fare a meno di Tonali e Bennacer, ha acquisto la sensazione di inadeguatezza della rosa del ...