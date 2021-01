Il test della verginità in Pakistan sarà illegale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La corte suprema di Lahore, in Pakistan ha detto che il test della verginità sarà illegale. Questa decisione è limitata ai casi in cui viene sottoposta alle vittime di stupro. Per questo motivo, nella regione del Punjab verrà abolito. Come si svolge il test della verginità? In Pakistan, il test della verginità viene fatto alle Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La corte suprema di Lahore, inha detto che il. Questa decisione è limitata ai casi in cui viene sottoposta alle vittime di stupro. Per questo motivo, nella regione del Punjab verrà abolito. Come si svolge il? In, ilviene fatto alle

