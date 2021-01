Il sindacato dei medici Anaao: “Cari colleghi, vaccinateci contro il Covid” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo il simbolico V-DAY di domenica 27 dicembre che ha visto la consegna e la somministrazione delle prime 1.620 dosi, è entrato ufficialmente nella sua fase operativa anche in Lombardia il Piano per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2. Come annunciato dal responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia Giacomo Lucchini, l’obiettivo è coprire nei mesi di gennaio e febbraio tutti gli operatori sanitari (circa 140 mila), per poi passare nel mese successivo al resto della popolazione seguendo la programmazione territoriale. Tra i primi operatori sanitari che si sono sottoposti al vaccino anche Anna Paola Callegaro, segretaria del sindacato dei medici Anaao Lombardia per l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e virologa – “Sono felice e orgogliosa di essermi sottoposta questa mattina al vaccino anti Covid-19, ad oggi il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo il simbolico V-DAY di domenica 27 dicembre che ha visto la consegna e la somministrazione delle prime 1.620 dosi, è entrato ufficialmente nella sua fase operativa anche in Lombardia il Piano per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2. Come annunciato dal responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia Giacomo Lucchini, l’obiettivo è coprire nei mesi di gennaio e febbraio tutti gli operatori sanitari (circa 140 mila), per poi passare nel mese successivo al resto della popolazione seguendo la programmazione territoriale. Tra i primi operatori sanitari che si sono sottoposti al vaccino anche Anna Paola Callegaro, segretaria deldeiLombardia per l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e virologa – “Sono felice e orgogliosa di essermi sottoposta questa mattina al vaccino anti-19, ad oggi il ...

