Il regime cinese vieta l’ingresso agli esperti dell’Oms che indagano sul Covid

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Cina sta negando l’accesso nel Paese alla squadra di diecidell’Organizzazione mondiale della Sanità che dovrebbe indagare sulle origini del coronavirus. Due di loro erano già in viaggio e sono stati fermati, gli altri erano pronti a partire. Ilappoggia solo a parole l’indagine che l’Oms intende condurre, ma nei fatti la sta rendendo una missione impossibile. Indagare sta diventando impossibile. Nascondono qualcosa?Oms, il no del governoSecondo l’Oms – lo rende noto la Repubblica– si tratta di un problema di visti non autorizzati. Il direttore generale dell’organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, di norma molto amichevole con Pechino, si è definito “molto deluso” dalla lentezza dell’iter. Mentre una portavoce del governoha spiegato ...