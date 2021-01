Il Piano Italia di Berlusconi: "Riforma del fisco, giustizia e burocrazia" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Il Recovery Plan è davvero un'occasione irripetibile”. Esordisce così in una lettera a Il Sole 24 Ore il leader di Forza Italia Silvio Berlsuconi, perché - aggiunge – “grazie all'Europa disporremo di 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto, per la ricostruzione post Covid”. Ciò che definisce “Piano Marshall del XXI secolo” anche se questa massa di denaro “non è dato sapere come intenda utilizzarla il governo Conte, ammesso che il suo percorso continui”, pur tuttavia “ è lecito pensare che la strada scelta sia quella della spesa dispersiva e orientata al consenso”. Ma per Berlusconi la proposta è quella di “un grande progetto di rilancio del nostro Paese, con una particolare attenzione al Sud” e che si fonda su “tre grandi riforme strutturali e propedeutiche al resto: Riforma della pubblica ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Il Recovery Plan è davvero un'occasione irripetibile”. Esordisce così in una lettera a Il Sole 24 Ore il leader di ForzaSilvio Berlsuconi, perché - aggiunge – “grazie all'Europa disporremo di 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto, per la ricostruzione post Covid”. Ciò che definisce “Marshall del XXI secolo” anche se questa massa di denaro “non è dato sapere come intenda utilizzarla il governo Conte, ammesso che il suo percorso continui”, pur tuttavia “ è lecito pensare che la strada scelta sia quella della spesa dispersiva e orientata al consenso”. Ma perla proposta è quella di “un grande progetto di rilancio del nostro Paese, con una particolare attenzione al Sud” e che si fonda su “tre grandi riforme strutturali e propedeutiche al resto:della pubblica ...

lucianonobili : Siamo gravemente in ritardo sul piano #vaccini, sulla somministrazione e distribuzione. Bisogna partire con le vacc… - ItaliaViva : Noi non vogliamo la crisi del governo, noi vogliamo evitare la crisi dell'Italia. Dal Presidente Conte ci aspettiam… - simonebaldelli : Da @berlusconi parole di grande saggezza anche in tema di #vacciniCovid. @forza_italia è stata la prima a chiedere… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Nel Recovery ci sarà poco o niente del piano Colao non ha impollinato il Recovery. Possibile che a giugno Colao diventò co… - annamaria_ff : RT @ilfoglio_it: Nel Recovery ci sarà poco o niente del piano Colao non ha impollinato il Recovery. Possibile che a giugno Colao diventò co… -

Scorie nucleari nella Toscana più bella, Valdorcia e Maremma: choc per il piano

Due siti candidati a ospitare i rifiuti radioattivi: verrebbero stoccati in armadi metallici posti in celle di calcestruzzo ...

