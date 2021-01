Il Napoli crolla con lo Spezia | ma il problema si nasconde dietro il risultato

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una sconfitta pesantissima per ildi Gattuso al Diego Maradona, la spunta loma emerge il solito. Una sconfitta farà riflettere, quella concretizzatasi sul prato del Diego Armando Maradona. Ilsi lecca le ferite, dopo una partita dalle tante chiavi di lettura. Ilnaviga nel solito, atavico, che ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : Maltempo a Napoli, crolla l'arco borbonico: era l'ultima testimonianza dell'antico molo - IavaroneToni : Il Napoli prima domina poi crolla: lo Spezia vince 2-1 in dieci uomini - NCN_it : SERIE A, I RISULTATI DEL POMERIGGIO: CROLLA L'#INTER DOPO OTTO VITTORIE CONSECUTIVE, LA #ROMA SI PORTA A -3 DA CONT… - NegronPerdomo : RT @Poesiaitalia: Approdo delle barche nel ‘700, testimonianza dell’antico molo del lungomare di Napoli. Crolla l’arco borbonico, antico… - Notiziedi_it : Maltempo a Napoli, crolla l’arco borbonico: era l’ultima testimonianza dell’antico molo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crolla

Grande mobilitazione culturale contro l’abbandono in cui versa la città. L’appuntamento è davanti ai resti del Molo Borbonico, spazzato via dalla violenta mareggiata, nonostante i ripetuti appelli e l ...Il tratto per il porto, solo parole. Realizzata solo a metà, mentre auto e Tir ingolfano l’unica strada verso il mare ...