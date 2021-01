Il giorno più buio dell’America (di Giulio Gambino) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alla fine non ha resistito: Donald Trump, che ha alimentato proteste e odio nei suoi 4 anni di presidenza, è l’artefice e istigatore delle scene incredibili che stiamo vedendo oggi 6 gennaio 2021 al Congresso Usa cosa sta succedendo: la diretta. Capitol Hill è sotto assedio e in lockdown (ci resterà fino a domani). Sono stati avvertiti spari e c’è almeno un morto. La situazione è fuori controllo nel paese che da due secoli controlla il mondo. Lo spettacolo è deprimente per i cittadini statunitensi e per quelli del resto del pianeta, uno smacco senza precedenti nella storia degli Usa. Per la prima volta oggi la democrazia ha mostrato un segno di debolezza piegandosi al vento del populismo più becero, aizzato da un uomo che non conosce nemmeno più l’entità e la portata delle parole che i suoi sostenitori recepiscono quando parla. Lo dimostrano i fatti di giornata. È questo il primo ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alla fine non ha resistito: Donald Trump, che ha alimentato proteste e odio nei suoi 4 anni di presidenza, è l’artefice e istigatore delle scene incredibili che stiamo vedendo oggi 6 gennaio 2021 al Congresso Usa cosa sta succedendo: la diretta. Capitol Hill è sotto assedio e in lockdown (ci resterà fino a domani). Sono stati avvertiti spari e c’è almeno un morto. La situazione è fuori controllo nel paese che da due secoli controlla il mondo. Lo spettacolo è deprimente per i cittadini statunitensi e per quelli del resto del pianeta, uno smacco senza precedenti nella storia degli Usa. Per la prima volta oggi la democrazia ha mostrato un segno di debolezza piegandosi al vento del populismo più becero, aizzato da un uomo che non conosce nemmeno più l’entità e la portata delle parole che i suoi sostenitori recepiscono quando parla. Lo dimostrano i fatti di giornata. È questo il primo ...

mariocalabresi : “Andate a casa, vi amiamo, vi capisco”. @realDonaldTrump ha parlato: non ha condannato gli occupanti e ha ripetuto… - piersileri : Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna. Ora è necessaria una strategia che assicuri più vaccini pe… - acmilan : Oggi è lo #SkrillDay: il giorno giusto per esplorare tutti i vantaggi della carta prepagata @skrill. ? Scopri come… - ValComm : RT @mariocalabresi: “Andate a casa, vi amiamo, vi capisco”. @realDonaldTrump ha parlato: non ha condannato gli occupanti e ha ripetuto che… - Aira : RT @mariocalabresi: “Andate a casa, vi amiamo, vi capisco”. @realDonaldTrump ha parlato: non ha condannato gli occupanti e ha ripetuto che… -

