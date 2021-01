Il finale dei Fratelli Caputo mette fine alla guerra tra Nino e Alberto? Anticipazioni 8 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Doppia puntata dei Fratelli Caputo per chiudere in bellezza la simpatica lotta tra fratellastri, Nino e Alberto. Nino Frassica e Cesare Bocci hanno regalato un po’ di ossigeno ai disastrosi ascolti delle fiction di Canale5 e questa settimana raddoppia andando in onda oggi e poi al venerdì, l’8 gennaio, prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 che andrà in scena solo al lunedì. Cambia un po’ il palinsesto del prime time di Mediaset quindi ma rimane il fatto che i fan dei Fratelli Caputo dovranno mettersi l’anima in pace, venerdì la fiction chiuderà i battenti (sperando in una seconda stagione). Ma come sarà questo finale? Le Anticipazioni del finale dei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Doppia puntata deiper chiudere in bellezza la simpatica lotta tra fratellastri,Frassica e Cesare Bocci hanno regalato un po’ di ossigeno ai disastrosi ascolti delle fiction di Canale5 e questa settimana raddoppia andando in onda oggi e poi al venerdì, l’8, prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 che andrà in scena solo al lunedì. Cambia un po’ il palinsesto del prime time di Mediaset quindi ma rimane il fatto che i fan deidovrannorsi l’anima in pace, venerdì la fiction chiuderà i battenti (sperando in una seconda stagione). Ma come sarà questo? Ledeldei ...

