Il delitto Mattarella: stasera su Sky Cinema Due il film che racconta l'omicidio di Piersanti Mattarella (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Va in onda stasera su Sky Cinema Due, alle 19:15, Il delitto Mattarella, il film diretto da Aurelio Grimaldi che ripercorre la tragica fine di Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Arriva stasera su Sky Cinema Due, alle 19:15 in prima visione, Il delitto Mattarella, il film diretto da Aurelio Grimaldi - co-prodotto da Cine 1 Italia e Arancia Cinema e in qualità d'investitore esterno dalla società Edilizia Acrobatica SpA, con il supporto della Sicilia film Commission e Sensi Contemporanei - che racconta, a 41 anni dalla tragica morte, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Va in ondasu SkyDue, alle 19:15, Il, ildiretto da Aurelio Grimaldi che ripercorre la tragica fine di, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Arrivasu SkyDue, alle 19:15 in prima visione, Il, ildiretto da Aurelio Grimaldi - co-prodotto da Cine 1 Italia e Aranciae in qualità d'investitore esterno dalla società Edilizia Acrobatica SpA, con il supporto della SiciliaCommission e Sensi Contemporanei - che, a 41 anni dalla tragica morte, ...

