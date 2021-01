Il caso dell’infermiera morta due giorni dopo il vaccino | cosa sappiamo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonia Azevedo, un’infermiera di 41 anni residente in Portogallo, èdueaver ricevuto ilanti Covid. Deceduta a Capodanno, i familiari (ma anche tutto il mondo) hanno atteso l’esito dell’autopsia. La donna lavorava in un ospedale di Porto, e stando alle parole di una di alcuni parenti non avrebbe lamentato effetti collateralila vaccinazione. Ildueilha detto l’autopsia L’autopsia effettuata sul corpo della donna portoghese di 41 anniimprovvisamente dueessere stata vaccinata contro il Covid-19 ha concluso che la causa del decesso ...