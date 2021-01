Ibrahimovic a Sanremo | quanto guadagna | il ruolo e gli abiti che indosserà

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un colpaccio da parte del direttore artistico del Festival di2021 Amadeus è sicuramente la presenza sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate – dal 2 al 6 marzo – di Zlatan. Intanto, mentre fervono i preparativi per definire il cast della 71esima edizione, trapelano ulteriori dettagli sull’ingaggio del campione del Milan. Una presenza quella di Ibra che fa discutere. Cosa farà precisamente lo svedese, e soprattuttoguadagnerà? Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, l’attaccante avrebbe firmato il contratto perlo scorso 30 dicembre. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha assicurato che molto probabilmente Ibra non sarà presente alla seconda puntata della kermesse, quella in onda su Rai Uno mercoledì 3 marzo. Quel giorno l’attaccante deve rispettare i suoi impegni ...

Per Sanremo 2021 stanno fervendo i preparativi e, come ogni anno, ci si domanda quali saranno le donne che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate. Secondo alcune indiscrezioni, si fa il nome di Gi ...TORINO - Tra due mesi Zlatan Ibrahimovic approderà in tv. Il campione è stato scelto da Amadeus come presenza fissa del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo. Stando a quello ...