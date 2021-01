I sostenitori di Trump fanno irruzione al Congresso | gli agenti con le pistole in mano barricati all’interno dell’Aula – Video

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - Radio1Rai : ??Il #Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di #Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso… - TizianaFerrario : stato di allerta a Washington per la crescente tensione alimentata da #Trump che aizza i suoi sostenitori arrivati… - ronrons2 : RT @valigiablu: I sostenitori di Trump fanno irruzione al Congresso. Sospesa la proclamazione di Biden [articolo aggiornato] > Trump, conti… - AleMiglioz : RT @Radio1Rai: ??Il #Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di #Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso assediat… -

Mondo - I fan del presidente uscente sono entrati in Campidoglio per protestare contro la certificazione della vittoria di Biden, ma non si registrano episodi di violenza. Tanti i manifestanti anche ...Acluni sostenitori di Donald Trump sono entrati all'interno del Campidoglio, costringendo le autorità preposte a sospendere la seduta in corso. Oggi è una giornata importante per gli Stati Uniti, ...