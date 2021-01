I sostenitori di Trump assaltano il Congresso Usa: alcuni i feriti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos al Congresso degli Usa. I sostenitori del presidente uscente Donald Trump hanno fatto irruzione all’interno del palazzo di Capital Hill mentre Camera e Senato stavano certificando la vittoria di Joe Biden. Ci sono stati scontri violenti con la polizia intervenuta per calmare la sommossa e proteggere i parlamentari. Secondo la Cnn, una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da colpi di arma da fuoco. Il bilancio è provvisorio. Evacuato il vicepresidente Mike Pence. Donald Trump, in un tweet, ha chiesto ai suoi sostenitori di mantenere la calma, supportando la Polizia e le forze dell’ordine. Lo stesso Trump, nelle scorse ore, aveva invitato i propri sostenitori a protestare contro la vittoria di Biden. Sul posto anche agenti FBI armati. Previsto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos aldegli Usa. Idel presidente uscente Donaldhanno fatto irruzione all’interno del palazzo di Capital Hill mentre Camera e Senato stavano certificando la vittoria di Joe Biden. Ci sono stati scontri violenti con la polizia intervenuta per calmare la sommossa e proteggere i parlamentari. Secondo la Cnn, una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da colpi di arma da fuoco. Il bilancio è provvisorio. Evacuato il vicepresidente Mike Pence. Donald, in un tweet, ha chiesto ai suoidi mantenere la calma, supportando la Polizia e le forze dell’ordine. Lo stesso, nelle scorse ore, aveva invitato i propria protestare contro la vittoria di Biden. Sul posto anche agenti FBI armati. Previsto ...

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - Radio1Rai : ??Il #Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di #Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso… - matteoduranti10 : RT @cicciogia: Sostenitori di #Trump. Per non dimenticare... #Washington #Salvini - Giuly0013 : RT @fanpage: Il vice di #Trump Mike Pence è molto più perentorio: 'Chi ha invaso il Congresso deve essere punito duramente' #CapitolHill #W… -