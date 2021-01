I soldi del Recovery Fund fanno gola alle mafie. Morra: “E’ nostro dovere impedire che le risorse finiscano nelle mani sbagliate” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Le mafie, com’era prevedibile, vogliono mettere le mani sui soldi del Recovery Fund, in quanto le mafie sono finalizzate ad acquisire potere, ed il denaro, in una civiltà capitalista, è potere. Il quarto report dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso diretto dal prefetto Vittorio Rizzi, ha lanciato l’allarme”. E’ l’allarme lanciato dal presidente commissione Antimafia, Nicola Morra. “Nell’attuale fase pandemica – prosegue l’esponente pentastellato – la criminalità sembra aver orientato i propri interessi sull’indebita percezione delle rilevanti e diversificate misure economiche di sostegno disposte dal governo e, prevedibilmente, sulle future ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Le, com’era prevedibile, vogliono mettere lesuidel, in quanto lesono finalizzate ad acquisire potere, ed il denaro, in una civiltà capitalista, è potere. Il quarto report dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso diretto dal prefetto Vittorio Rizzi, ha lanciato l’allarme”. E’ l’allarme lanciato dal presidente commissione Antimafia, Nicola. “Nell’attuale fase pandemica – prosegue l’esponente pentastellato – la criminalità sembra aver orientato i propri interessi sull’indebita percezione delle rilevanti e diversificate misure economiche di sostegno disposte dal governo e, prevedibilmente, sulle future ...

