I nazisti e estremisti assaltano Capitol Hill per impedire l'elezione di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una vergogna per la democrazia e che mostra il vero volto eversivo del trumpismo che per non ha esistatoi ad affidarsi a milizie di destra, nazisti, suprematisti bianchi e cospirazionisti pur di non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una vergogna per la democrazia e che mostra il vero volto eversivo del trumpismo che per non ha esistatoi ad affidarsi a milizie di destra,, suprematisti bianchi e cospirazionisti pur di non ...

Così in un comizio a Washington davanti a nazisti, suprematisti bianchi e estremisti di destra ha detto: "Non molleremo mai, non concederemo la vittoria. Biden ha avuto 80 milioni di voti con i ...

