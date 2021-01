I Miserabili | stasera in tv | orario | canale | trama | anticipazioni | tutto sulla miniserie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La, tratta dal celebre romanzo di Victor Hugo, andrà in onda questa sera e domani, giovedì 7 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.20. La serie, prodotta da BBC nel 2018, è ambientata nei bassifondi della società francese dell’800. Il protagonista è Jean Valijean, un detenuto che cercherà in tutti i modi di fuggire al suo passato e all’irremovibile ispettore Javert. Inon è solo questo: è anche la storia di una madre giovane e disperata, Fantine, spinta dalle circostanze a lasciare la figlia e a diventare una prostituta per vivere. I: la prima parte dellain ondain tv,Nella prima parte in onda oggi, mercoledì 6 gennaio, siamo nel 1815: dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo la Francia ...