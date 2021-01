I manifestanti pro-Trump hanno assaltato il Campidoglio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel giorno in cui il Congresso degli Stati Uniti doveva ratificare in modo formale la vittoria del presidente eletto Joe Biden, migliaia di sostenitori di Donaldaccorsi nella capitale per un evento a favore del presidente uscenteil, accampandosi fuori dal Senato. Per evitare ulteriori disordini i senatori sono stati costretti a uscire dall’Aula, compreso il vice presidente Mike Pence che stava presiedendo la seduta. Lo stesso Pence ha pubblicato un tweet chiedendo di cessare subito l’incursione violenta: «Chiunque sia coinvolto deve rispettare gli agenti delle forze dell’ordine e lasciare immediatamente l’edificio». Secondo la Cnn una donna sarebbe in condizioni critiche dopo essere stata colpita da colpi d’arma da fuoco. Dentro alè rimasta la ...