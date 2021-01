I grillini? Subito innamorati La bomba | piano Renzi | la donna premier che farà scordare Conte al M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sostituire Giuseppe, con l'appoggio del Movimento 5 Stelle. È questo il nuovo "step" nella strategia della crisi architettata da Matteo. Secondo il Messaggero, il leader di Italia Viva "sogna" un governo conMario Draghi o Marta Cartabia, presidente della Corte costituzionale. "E non si dica che sarebbe un esecutivo elettorale, per poi a votare a giugno - è il ragionamento di-. Se parte, va avanti fino al 2023 perché ise ne innamorerebberoanche senza: due anni di stipendio da parlamentare fanno 360mila euro. Un bell'appartamento...". Insomma, là dove non arrivasse la convinzione politica peserebbe la convenienza economica, restare cioè parlamentari. Quello che molti, in Transatlantico, pensano ma che nessuno osa ...