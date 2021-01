I grillini puntano a tenere l’Italia in emergenza almeno fino al 31 luglio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fineil 31. Ivogliono andare avanti a colpi di decreti del premieral 31prorogandoa quella data lo stato d’. Il premier Giuseppe Conte va avanti a decreti e ne prepara unoper il 15 gennaio per prolungare il sistema della zona gialla, arancione e rossa in tutta Italia che, con la modifica dell’indice di contagio Rt sarà più facile estendere alle regioni entro l’11 gennaio (l’8 è atteso il report dell’Iss). Da lunedì 11 si ritornerà alle zone di colore, che cambieranno in ogni regione dopo il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità con la modifica dell’indice di contagio Rt che porterà nuovi territori in zona arancione o rossa (ci sono dieci regioni ...