I fan di Trump fanno irruzione al Congresso sospesa la proclamazione di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Poco prima il presidente uscente aveva incendiato i suoi supporter proclamando per l'ennesima volta Biden «presidente illegittimo». Capitol Hill è stata posta in lockdown, Pence è uscito scortato dall'edificio

Agenzia_Ansa : #Trump 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria' DIRETTA LIVE Discorso del tycoom a migliaia di suoi fa… - Agenzia_Ansa : Scontri a #Washington tra i fan di Trump e la polizia #ANSA - azini : RT @Corriere: I fan di Trump fanno irruzione al Congresso: sospesa la proclamazione di Biden - NazzarenoMi : RT @MediasetTgcom24: Fan di Trump tentano di assaltare il Congresso, tensione con la polizia #CapitolHill - eperfortuna : Assurdo che per le proteste dei #BLM è arrivata persino la guardia nazionale, e abbiamo visto la violenza usata dal… -