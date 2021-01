I fan di Donald Trump all'assalto del Congresso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un'azione senza precedenti.Tensioni a Washington e il Congresso è in lockdown. Disordini nella capitale, dove decine di migliaia di sostenitori del presidente uscente si sono radunati, in concomitanza ... Leggi su today (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un'azione senza precedenti.Tensioni a Washington e ilè in lockdown. Disordini nella capitale, dove decine di migliaia di sostenitori del presidente uscente si sono radunati, in concomitanza ...

euronewsit : #Coprifuoco a Washington per le proteste dei fan di @Donald Trump. ll sindaco di Washington, @Muriel Bowser lo ha p… - BattelliSergio : Lasciatemi dire che l'azione compiuta dai fan di Donald #Trump non ha nulla a che fare con la democrazia. Le scene… - esajas1 : RT @RepubblicaTv: Washington, il momento in cui i fan di Trump fanno irruzione nel Campidoglio: Dopo aver presenziato al comizio di Donald… - jokervilma : RT @stefanostaffa1: Disordini a #Washington ?? I fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill - stefanostaffa1 : Disordini a #Washington ?? I fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill -