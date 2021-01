Ho fatto il vaccino anti-Covid e vi assicuro che dopo vi sentirete meglio anche voi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) da un Tecnico di laboratorio Ciao, sono un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, questa è la storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sottosopra sia finita… scherzo scherzo, vi racconto com’è stato per me vaccinarmi contro il Covid-19. Lavoro in un piccolo ospedale nel basso Piemonte e inizialmente a fine dicembre dovevamo esprimere già online, sulla nostra piattaforma del dipendente, la volontà di vaccinarci, di modo che, nell’insieme, si potesse avere una stima di quante dosi sarebbero servite. Hanno iniziato a fare i vaccini il 30 dicembre, in modo randomico, perché l’obiettivo è di vaccinare tutti i volontari il prima possibile ed essendo un piccolo ospedale in pochi giorni dovremmo aver raggiunto il traguardo. Ho notato che c’è stato più entusiasmo da parte dei giovani (alla faccia del “i giovani d’oggi”…) rispetto ai nostri colleghi più anziani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) da un Tecnico di laboratorio Ciao, sono un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, questa è la storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sottosopra sia finita… scherzo scherzo, vi racconto com’è stato per me vaccinarmi contro il-19. Lavoro in un piccolo ospedale nel basso Piemonte e inizialmente a fine dicembre dovevamo esprimere già online, sulla nostra piattaforma del dipendente, la volontà di vaccinarci, di modo che, nell’insieme, si potesse avere una stima di quante dosi sarebbero servite. Hanno iniziato a fare i vaccini il 30 dicembre, in modo randomico, perché l’obiettivo è di vaccinare tutti i volontari il prima possibile ed essendo un piccolo ospedale in pochi giorni dovremmo aver raggiunto il traguardo. Ho notato che c’è stato più entusiasmo da parte dei giovani (alla faccia del “i giovani d’oggi”…) rispetto ai nostri colleghi più anziani, ...

