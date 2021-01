Hiv: il vaccino del Vektor di Mosca è promettente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) HIV, dalla Russia segnali incoraggianti sullo sviluppo di un vaccino all’Istituto Vektor di Mosca: può indurre una risposta immunitaria specifica per il virus La Federazione Russa ha annunciato la raggiunta efficacia del vaccino anti-HIV su cui l’istituto scientifico Vektor di Mosca aveva iniziato la ricerca nel 2011. A darne notizia è l’agenzia di stampa russa Interfax che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) HIV, dalla Russia segnali incoraggianti sullo sviluppo di unall’Istitutodi: può indurre una risposta immunitaria specifica per il virus La Federazione Russa ha annunciato la raggiunta efficacia delanti-HIV su cui l’istituto scientificodiaveva iniziato la ricerca nel 2011. A darne notizia è l’agenzia di stampa russa Interfax che… L'articolo Corriere Nazionale.

