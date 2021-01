Highlights Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 92-94 | NBA 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di-Los, match della notte NBA. Quarta vittoria di fila per i losangelini, che con un record di 6-2 si sono portati in testa alla Western Conference, complice anche la sconfitta dei Clippers contro gli Spurs. LeBron James ed Anthony Davis negli ultimi cinque minuti hanno segnato 15 punti di fila, sopperendo a uno svantaggio di due lunghezze. Il magic duo si è spartito perfettamente i punti: LeBron James ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist con 11 su 20 al tiro, mentre Davis ha aggiunto 26 punti con 10 rimbalzi e 4 assist (10 su 20 al tiro). IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.

Riposo per Durant e Irving e i Brooklyn Nets perdono in casa contro i Memphis Grizzlies: 116-111 dopo un tempo supplementare. Infortunio per Ja Morant.