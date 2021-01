Habilita si vaccina | parte la sede di Sarnico

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) I primi giorni del 2021 sono stati giorni d’ intensa attività organizzativa per l’allestimento logistico dell’apparato che deve effettuare lazione per il personale del gruppo sanitario. Finalmente, dopo mesi di rincorsa alla diffusione del virus, è ora possibile giocare in anticipo con lazione. La campagnale prende il via giovedì 7 gennaio 2021 con la somministrazione del primo lotto di vaccini al personaledi. Questa accelerazione sul programma dizioni è stata possibile grazie ad una grande disponibilità del personale della Direzione die del personale della Direzione Generale di ASST Bergamo Est, la cui gestione combinata dell’Ospedale Faccanoni è risultata ...