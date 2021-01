Guarda cosa accade al tuo corpo quando dormi sul lato sinistro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)suldelandiamo al letto, prima dire, lottiamo un po’ con la posizione più comoda per addormentarci. In realtà anche durante il sonno cambiamo posizione e cerchiamo il comfort. Di solito ognuno di noi ha una posizione prediletta, tuttavia non è detto che sia realmente la migliore. Secondo alcuni esperti di medicina alternativa, la posizione migliore perre consiste nel distendersi suldel. Di seguito elenchiamo i motivi, come spiegati dal Dr. John Douillard....