Grande Fratello Vip, "Giù le mani dalla mercanzia": lo sfogo del marito di Stefania Orlando (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, lancia una frecciatina agli uomini del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi,di, lancia una frecciatina agli uomini delVip.

matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - danilo4713 : @Noiconsalvini hanno il culo cosparso di colla. Sono ridicoli. Abbiamo un gruppo di portaborse come ministri, un pr… - sergiolinari1 : Il Grande Fratello ha prorogato lo stato di emergenza fino a Luglio! Il popolo bue tace...porta le catene e non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "spero di no ma finirà così". Portano in tribunale Alfonso Signorini: devastante battaglia legale a Mediaset LiberoQuotidiano.it GF Vip: Walter Zenga risponde al figlio Andrea

Dopo le parole di Andrea Zenga sul rapporto con il padre Walter, l’ex portiere della nazionale ha voluto rispondere a tutte le critiche e le accuse ricevute. Chissà se nei prossimi giorni vorrà spiega ...

Grande Fratello Vip, "Giù le mani dalla mercanzia": lo sfogo del marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è molto geloso della moglie Stefania Orlando, anche se lei non ha mai dato modo di dubitare con il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Dopo le parole di ...

Dopo le parole di Andrea Zenga sul rapporto con il padre Walter, l’ex portiere della nazionale ha voluto rispondere a tutte le critiche e le accuse ricevute. Chissà se nei prossimi giorni vorrà spiega ...Simone Gianlorenzi è molto geloso della moglie Stefania Orlando, anche se lei non ha mai dato modo di dubitare con il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Dopo le parole di ...