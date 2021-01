Governo, Renzi: «Nessun rischio di voto anticipato. Ma se Conte è in grado faccia altrimenti toccherà ad altri» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteo Renzi, in un’intervista al Tg3, non risparmia critiche al Governo Conte sia per la gestione della crisi economica e non a causa del Covid sia sulla questione vaccini. «Ogni settimana l’Italia riceve 470 mila dosi di vaccino, lo stesso numero degli insegnanti della scuola media e superiore. La settimana prossima vacciniamo solo e soltanto gli insegnanti, così che possiamo riaprire le scuole, dando i tamponi agli studenti e i vaccini agli insegnanti», ha detto il leader di Italia viva. January 6, 2021 «Nessun voto anticipato, non esistono governi di scopo» Poi, entrando nel vivo della polemica politica rassicura: «Non c’è il rischio di un voto anticipato perché la legislatura finisce nel 2023. Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteo, in un’intervista al Tg3, non risparmia critiche alsia per la gestione della crisi economica e non a causa del Covid sia sulla questione vaccini. «Ogni settimana l’Italia riceve 470 mila dosi di vaccino, lo stesso numero degli insegnanti della scuola media e superiore. La settimana prossima vacciniamo solo e soltanto gli insegnanti, così che possiamo riaprire le scuole, dando i tamponi agli studenti e i vaccini agli insegnanti», ha detto il leader di Italia viva. January 6, 2021 «, non esistono governi di scopo» Poi, entrando nel vivo della polemica politica rassicura: «Non c’è ildi unperché la legislatura finisce nel 2023. Il ...

petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - NicolaPorro : Ma come va a finire il #Conte bis? Salta tutto o sarà la solita farsa? Si torna alle urne o arriva #Draghi? Ecco la… - Gilauax : RT @Patty66509580: Presidente @GiuseppeConteIT non ceda al ricatto di #Renzi faccia cadere il Governo e poi subito elezioni... - RhoWalter : RT @Patty66509580: Presidente @GiuseppeConteIT non ceda al ricatto di #Renzi faccia cadere il Governo e poi subito elezioni... -