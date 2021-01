Governo, Orlando: “Se salta l’equilibrio si vota, ‘governissimo’ ipotesi imbarazzante” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Non voglio usare termini che sembrino derivare in qualche modo da diktat, ma una prognosi, una previsione, mi dice che se si toglie questo punto di equilibrio e’ difficile, anzi a mio avviso e’ impossibile, ritrovarne un altro“. Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, lo dice a ‘Oggi e’ un altro giorno’ su Rai Uno. Leggi su dire (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Non voglio usare termini che sembrino derivare in qualche modo da diktat, ma una prognosi, una previsione, mi dice che se si toglie questo punto di equilibrio e’ difficile, anzi a mio avviso e’ impossibile, ritrovarne un altro“. Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, lo dice a ‘Oggi e’ un altro giorno’ su Rai Uno.

