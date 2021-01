Governo, D’Alema: “Non si manda via l’uomo più popolare per quello più impopolare” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex premier dice la sua sulla crisi di Governo e la figura di Bettini, ma su Twitter si scatena l’ironia e l’inevitabile riferimento a quello che fu il suo atteggiamento verso Prodi “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare“: così Massimo D’Alema, intervistato da La Repubblica, dice la sua sull’attuale crisi di Governo scatenata dal braccio di ferro fra Renzi e Conte; ed è proprio a quest’ultimo che D’Alema fa riferimento quando parla de “l’uomo più popolare”, contrapponendolo a Renzi. “La crisi si risolverà” e si “parlerà di altro” L’ex premier ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex premier dice la sua sulla crisi die la figura di Bettini, ma su Twitter si scatena l’ironia e l’inevitabile riferimento ache fu il suo atteggiamento verso Prodi “Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea dire via da Palazzo Chigipiùdel Paese per fare un favore apiù im“: così Massimo, intervistato da La Repubblica, dice la sua sull’attuale crisi discatenata dal braccio di ferro fra Renzi e Conte; ed è proprio a quest’ultimo chefa riferimento quando parla de “più”, contrapponendolo a Renzi. “La crisi si risolverà” e si “parlerà di altro” L’ex premier ...

