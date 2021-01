Governo, Conte: “Rafforzare solidità della squadra”. Renzi: “Non c’è rischio voto anticipato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mano tesa di Conte a Italia Viva per tenere in piedi il Governo. E Renzi rassicura: “Non c’è rischio di voto anticipato. Fine legislatura è nel 2023”. Tentativi di pace, dunque, nella maggioranza, per evitare una crisi dell’esecutivo in un periodo così delicato per il Paese. Ma la tensione resta alta. A fare il primo passo nel pomeriggio è stato il premier: “Abbiamo sfide importanti davanti, bisogna Rafforzare la coesione nella maggioranza e la solidità della squadra di Governo”, scrive Conte. E sul Recovery, dopo un incontro questa mattina con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dice “le proposte e le osservazioni sin qui indicate dalle forze politiche si sono rivelate ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mano tesa dia Italia Viva per tenere in piedi il. Erassicura: “Non c’èdi. Fine legislatura è nel 2023”. Tentativi di pace, dunque, nella maggioranza, per evitare una crisi dell’esecutivo in un periodo così delicato per il Paese. Ma la tensione resta alta. A fare il primo passo nel pomeriggio è stato il premier: “Abbiamo sfide importanti davanti, bisognala coesione nella maggioranza e ladi”, scrive. E sul Recovery, dopo un incontro questa mattina con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dice “le proposte e le osservazioni sin qui indicate dalle forze politiche si sono rivelate ...

