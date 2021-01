Governo avvitato su se stesso. Conte parla di rimpasto, Renzi tiene il punto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La pistola di tutti è sul tavolo ma nessuno, nel giorno che doveva essere quello decisivo, ha scelto per ora di impugnarla. La pistola con cui, secondo i rumors, Giuseppe Conte avrebbe dovuto sparare le proprie dimissioni e l’arma con cui Matteo Renzi avrebbe dovuto far tuonare il ritiro delle due ministre di Italia Viva sono ancora a salve. I duellanti, in questa crisi di Governo che somiglia all’omonimo celebre film di Ridley Scott, si sono presi un altro giorno per studiarsi meglio e capire di più come farsi reciprocamente del male o salvarsi. La crisi politica è ormai un fatto conclamato, ma nell’ambito di questo gioco tattico nessuno la sblocca dal momento che il premier offre nei fatti un rimpasto di Governo, ma non mette in discussione se stesso, e il leader di Italia Viva lo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La pistola di tutti è sul tavolo ma nessuno, nel giorno che doveva essere quello decisivo, ha scelto per ora di impugnarla. La pistola con cui, secondo i rumors, Giuseppeavrebbe dovuto sparare le proprie dimissioni e l’arma con cui Matteoavrebbe dovuto far tuonare il ritiro delle due ministre di Italia Viva sono ancora a salve. I duellanti, in questa crisi diche somiglia all’omonimo celebre film di Ridley Scott, si sono presi un altro giorno per studiarsi meglio e capire di più come farsi reciprocamente del male o salvarsi. La crisi politica è ormai un fatto conclamato, ma nell’ambito di questo gioco tattico nessuno la sblocca dal momento che il premier offre nei fatti undi, ma non mette in discussione se, e il leader di Italia Viva lo ...

