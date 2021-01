Giacomo Urtis dopo il Grande Fratello Vip: “farò una serie tv” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervistato dopo l’eliminazione della puntata di lunedì 4 gennaio, Urtis si dedicherà al mondo della tv e dello spettacolo dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì, Giacomo Urtis è stato intervistato sul suo futuro lavorativo. “Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo”, racconta Giacomo Urtis a Il Tempo. Infatti il medico dei vip sta studiando per interpretare il ruolo di medico in una serie tv. “farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”, dice Urtis. E tra i tanti messaggi ricevuti, racconta di aver ricevuto anche quello di Rocco Siffredi che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervistatol’eliminazione della puntata di lunedì 4 gennaio,si dedicherà al mondo della tv e dello spettacolol’eliminazione dalVip nella puntata di lunedì,è stato intervistato sul suo futuro lavorativo. “Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo”, raccontaa Il Tempo. Infatti il medico dei vip sta studiando per interpretare il ruolo di medico in unatv. “unatv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”, dice. E tra i tanti messaggi ricevuti, racconta di aver ricevuto anche quello di Rocco Siffredi che ...

