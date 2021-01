GF Vip, Antonella Elia affonda Andrea Zelletta: “Hai qualcosa fra le gambe, ti nascondi sempre” (VIDEO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Elia asfalta De Grenet e Zelletta La 31esima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata all’insegna delle discussioni. Infatti, nei primi minuti della diretta su Canale 5 Antonella Elia ha chiesto ad Alfonso Signorini di avere dei confronti con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia. Ovviamente il conduttore non se lo è fatto dire due volte spedendo l’opinionista all’interno dell’appartamento di Cinecittà. Una volta lì, la donna ha affilato gli artigli rovesciando su Samantha De Grenet tutto il suo odio. Nello specifico, la collega di Enzo Ghinazzi ha fatto intendere con le parole di non sopportare per nulla la soubrette. Naturalmente l’antipatia è reciproca. Ma non è finita qui, infatti subito dopo si è aggiunto anche Andrea Zelletta e anche lui si è beccato degli ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laasfalta De Grenet eLa 31esima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata all’insegna delle discussioni. Infatti, nei primi minuti della diretta su Canale 5ha chiesto ad Alfonso Signorini di avere dei confronti con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia. Ovviamente il conduttore non se lo è fatto dire due volte spedendo l’opinionista all’interno dell’appartamento di Cinecittà. Una volta lì, la donna ha affilato gli artigli rovesciando su Samantha De Grenet tutto il suo odio. Nello specifico, la collega di Enzo Ghinazzi ha fatto intendere con le parole di non sopportare per nulla la soubrette. Naturalmente l’antipatia è reciproca. Ma non è finita qui, infatti subito dopo si è aggiunto anchee anche lui si è beccato degli ...

