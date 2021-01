GF Vip 5 | il drammatico racconto di Dayane Mello | “A sedici anni ho tentato il suicidio”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 5,non smette di stupire i telespettatori , sia in negativo che in positivo. Ma stavolta il suoè stato così forte da zittire tutti quanti, anche i detrattori. La modella brasiliana, infatti, ha rivelato di averil. Nella sua vita, i momenti bui sono stati tanti, ma solo una volta, quando era adolescente, è stata così disperata da provare ad ammazzarsi. Per fortuna, il tentativo non è andato a buon fine.ricorda il suo tentativo diCom’è noto,al GF Vip 5 è l’unica dei “veterani” di questa edizione, quelli che sono nella Casa sin dalla prima puntata andata in onda a settembre, a essere più vicina ...