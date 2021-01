‘Gf Vip 5’, Dayane Mello confessa: “A 16 anni ho tentato di togliermi la vita” (Video) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nonostante nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si mostri sempre battagliera e piana di entusiasmo per la vita, Dayane Mello non ha un passato facile. La modella brasiliana si è aperta più volta con i suoi compagni d’avventura parlando delle difficoltà della sua infanzia e del complicato rapporto con i suoi genitori, ma ieri sera chiacchierando a bordo piscina con Mario Ermito si è lasciata andare ad un racconto ancora più forte e doloroso. Dayane ha, infatti, rivelato che in giovane età quando si trovava ancora in Brasile non riusciva più a sopportare il dolore e le difficoltà ed ha tentato di togliersi la vita: “A 16 anni una volta ho provato a togliermi la vita dopo che mio papà mi aveva picchiata. Ho preso tutte le medicine di mia ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nonostante nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si mostri sempre battagliera e piana di entusiasmo per lanon ha un passato facile. La modella brasiliana si è aperta più volta con i suoi compagni d’avventura parlando delle difficoltà della sua infanzia e del complicato rapporto con i suoi genitori, ma ieri sera chiacchierando a bordo piscina con Mario Ermito si è lasciata andare ad un racconto ancora più forte e doloroso.ha, infatti, rivelato che in giovane età quando si trovava ancora in Brasile non riusciva più a sopportare il dolore e le difficoltà ed hadi togliersi la: “A 16una volta ho provato aladopo che mio papà mi aveva picchiata. Ho preso tutte le medicine di mia ...

