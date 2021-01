Georgia: i dem Ossof e Warnock verso il Senato. Trump: 'Sistema di voto da terzo mondo' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Donald Trump lancia nuove accuse di brogli, senza prove, minando la fiducia nell integrit delle elezioni dopo quella che si profila come un altra batosta in Georgia: E' appena successo che hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Donaldlancia nuove accuse di brogli, senza prove, minando la fiducia nell integrit delle elezioni dopo quella che si profila come un altra batosta in: E' appena successo che hanno ...

