Georgia | ex leader del KKK entra nel Campidoglio di Atlanta Evacuato il Segretario di Stato repubblicano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lisa Hagen, radio reporter di WABE News, ha ripreso il corteo dei sostenitori di Donald Trump presso ildi, in. Non erano semplici sostenitori, tra questi c’erano anche uomini in mimetica armati e soprattutto un capofila: Chester Doles, exdel Ku Klux Klan. A sinistra Chester all’interno deldi, a destra ildiRaffensperger mentre viene scortato all’esterno insieme al suo staff. Foto originali di Alyssa Pointer (AP). L’intrusione e la presenza degli uomini armati ha costretto, per ragioni di sicurezza, l’evacuazione deldiBrad Raffensperger che lo stesso Chester Doles era intenzionato ad ...

romi_andrio : RT @Open_gol: Un corteo di estremisti di destra e noti neonazisti, scortati da uomini armati, ha costretto l’evacuazione del Campidoglio in… - ginniko_72 : RT @Open_gol: Un corteo di estremisti di destra e noti neonazisti, scortati da uomini armati, ha costretto l’evacuazione del Campidoglio in… - andreavent3 : RT @Open_gol: Un corteo di estremisti di destra e noti neonazisti, scortati da uomini armati, ha costretto l’evacuazione del Campidoglio in… - DarioBallini : RT @Open_gol: Un corteo di estremisti di destra e noti neonazisti, scortati da uomini armati, ha costretto l’evacuazione del Campidoglio in… - e_trombino : RT @Open_gol: Un corteo di estremisti di destra e noti neonazisti, scortati da uomini armati, ha costretto l’evacuazione del Campidoglio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia leader

Open

Senate Majority Leader Mitch McConnell is urging his fellow Republicans to abandon their effort to overrule President-elect Joe Biden’s election triumph ...Georgia Gov. Brian Kemp spoke Wednesday afternoon calling the protests at the United States Capitol "a disgrace" and "un-American", and stressing the Peach State is prepared for similar threats. Kemp ...