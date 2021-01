Georgia, dem verso il controllo del Senato. Passa il reverendo afroamericano Warnock (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ELEZIONI Georgia – La Georgia è un nuovo giubilo per il neo eletto presidente americano Joe Biden. A novembre, Biden aveva conquistato lo Stato del Sud tradizionalmente conservatore con uno stretto margine (12.000 voti più di Donald Trump), e oggi i dem sembrano vicini a ripetere l’exploit. Cosa c’è in palio in Georgia La posta in gioco in Georgia è composta da due seggi di Senatori che possono cambiare tutti gli equilibri politici nazionali. Conquistandoli tutti e due i democratici strapperebbero alla destra il controllo del Senato, nodo cruciale per l’agibilità politica del nuovo esecutivo. I seggi si sono chiusi in Georgia alle 19 locali (l’una di notte italiana), e sette ore dopo lo spoglio non è definitivamente concluso. Potrebbe protrarsi anche ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ELEZIONI– Laè un nuovo giubilo per il neo eletto presidente americano Joe Biden. A novembre, Biden aveva conquistato lo Stato del Sud tradizionalmente conservatore con uno stretto margine (12.000 voti più di Donald Trump), e oggi i dem sembrano vicini a ripetere l’exploit. Cosa c’è in palio inLa posta in gioco inè composta da due seggi diri che possono cambiare tutti gli equilibri politici nazionali. Conquistandoli tutti e due i democratici strapperebbero alla destra ildel, nodo cruciale per l’agibilità politica del nuovo esecutivo. I seggi si sono chiusi inalle 19 locali (l’una di notte italiana), e sette ore dopo lo spoglio non è definitivamente concluso. Potrebbe protrarsi anche ...

