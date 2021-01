Georgia, ballottaggi Senato; Warnock, candidato democratico, canta vittoria prima della fine degli scrutini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Raphaelha rivendicato lain uno dei dueinper il, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate

Vannini2016 : RT @you_trend: ???? Ballottaggi in #Georgia per il #Senato: le mappe del @nytimes mostrano la distribuzione del voto per contea per Jon #Os… - you_trend : ???? Ballottaggi in #Georgia per il #Senato: le mappe del @nytimes mostrano la distribuzione del voto per contea per… - viviana_mazza : .@ReverendWarnock, vincitore di uno dei due ballottaggi in Georgia, prete nero della Ebenezer Church di MLK, dice:… - ailinon80 : RT @you_trend: ???? Chiudono i seggi in #Georgia per i due ballottaggi del #Senato A breve i primi dati! - peterkama : Finale al cardiopalma nei ballottaggi in Georgia per il Senato: col 97 % dei voti scrutinati è testa a testa (50% a… -