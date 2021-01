Gemma Galgani sedotta e abbandonata | Maurizio la scarica e sparisce

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non c’è pace perGalfani, che da dieci anni a questa parte a Uomini e Donne non fa altro che collezionare fallimenti amorosi. E nell’ultima registrazione è successo ancora. Come sempre, Maria De Filippi ha cominciato la puntata introducendo la dama più famosa del trono over, che nelle scorse settimane è uscita conGuerci, cavaliere di vent’anni meno di lei. I due hanno anche vissuto l’intimità e sembrava andare tutto bene, se non fosse che lui all’improvviso ha cominciato a comportarsi in maniera strana. A Natale infatti è stato poco presente, mentre a Santo Stefano era al telefono conquando è suonato il citofono. Lui sostiene si trattasse un’amica, ma nessuno in studio gli ha creduto. Dopo aver aperto la porta di casa a questa signora,è letteralmente sparito per tutta la giornata e la ...